Путин прокомментировал планы США выйти из Договора РСМД

Россия сможет ответить быстро и эффективно на выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров.

«Нас беспокоит, что ликвидирован Договор об ограничении систем противоракетной обороны, теперь речь идет о Договоре о ракетах средней и меньшей дальности, потом непонятна судьба СНВ-3. Если все это будет демонтировано, то вообще ничего не останется в сфере ограничения роста вооружений», - приводит РИА Новости слова Путина.

По словам президента, выход США из Договора РСМД может привести к новой гонке вооружений. В связи с этим у Москвы возникает вопрос, что США будут делать с вновь появляющимися ракетами. Российский президент отметил, что, если ракеты будут поставляться в Европу, Россия будет вынуждена ответить зеркально.

Накануне в Кремле Владимир Путин принял советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который рассказал об отношении США к договору. В ходе визита в Москву Болтон также встретился с рядом российских официальных лиц.

О том, что США выйдут из ДРСМД, заявил 20 октября президент США Дональд Трамп. Выход США из Договора о РСМД стал главной темой переговоров между Джоном Болтоном и российскими официальными лицами. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал угрозу выхода США из Договора о РСМД «шантажом».