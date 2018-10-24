На форуме в Сочи презентовали необычный Lada Largus

Предсерийный вариант битопливной версии универсала Lada Largus был показан на форуме «TAXI 2018.Трансформация» в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба группы компаний «АТС».

В сообщении говорится, что на форуме был показан предсерийный экземпляр, который фактически повторяющий тот вариант, который стартует в серийном производстве в 2019 году.

Ранее автомобиль Lada Largus был назван самым доступным автомобилем для большой семьи.