На форуме в Сочи презентовали необычный Lada Largus
На форцме был показан предсерийный вариант, который фактически повторяет тот, который стартует в серийном производстве в 2019 году.
Фото: atcgaz.ru
Предсерийный вариант битопливной версии универсала Lada Largus был показан на форуме «TAXI 2018.Трансформация» в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба группы компаний «АТС».
В сообщении говорится, что на форуме был показан предсерийный экземпляр, который фактически повторяющий тот вариант, который стартует в серийном производстве в 2019 году.
Ранее автомобиль Lada Largus был назван самым доступным автомобилем для большой семьи.