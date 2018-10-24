Вода смыла мост в Туапсе: введен режим ЧС из-за потопа

На Туапсе обрушился сильный ливень. Затоплены десятки улиц, магистрали, железнодорожные пути и станции, движение поездов остановлено. Из-за угрозы подтопления из детсадов эвакуировали больше 120 детей. Трасса Майкоп-Туапсе встала из-за обрушившегося моста. В городе-курорте объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Вода зашла в дома. Помощь на месте, ситуация на контроле. В районе введен режим ЧС. Где потребовалось, провели эвакуацию», — написал Кондратьев в Twitter.

Потоки воды сносят торговые ларьки, к морю уплывают холодильные установки. Парковки превратились в гавань, смывает даже бетонные ограждения. На одной из улиц застряла маршрутка с пассажирами.

Тем временем, в Калининградской области власти объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра в регионе достигают 26 метров в секунду. В аэропорту Храброво отменяются и задерживаются рейсы. А в местном ветропарке не выдержала одна из установок. Ветрогенератор не смог укротить ветер и рухнул. Конструкция прогнулась пополам, а лопасти разлетелись по округе. В Балтийском море бушует шторм, волны поднимаются на высоту четырехэтажного дома. На Куршской косе начали укладывать мешки с песком, чтобы сдержать воду. Под угрозой затопления национальный парк и несколько дорог.