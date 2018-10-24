Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Вода смыла мост в Туапсе: введен режим ЧС из-за потопа

Анастасия Евдокимова
19:38 24.10.2018
Потоки воды сносят торговые ларьки, к морю уплывают холодильные установки. Парковки превратились в гавань, смывает даже бетонные ограждения.
Фото: jimmoriarty35, Instagram

На Туапсе обрушился сильный ливень. Затоплены десятки улиц, магистрали, железнодорожные пути и станции, движение поездов остановлено. Из-за угрозы подтопления из детсадов эвакуировали больше 120 детей. Трасса Майкоп-Туапсе встала из-за обрушившегося моста. В городе-курорте объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Вода зашла в дома. Помощь на месте, ситуация на контроле. В районе введен режим ЧС. Где потребовалось, провели эвакуацию», — написал Кондратьев в Twitter.

Потоки воды сносят торговые ларьки, к морю уплывают холодильные установки. Парковки превратились в гавань, смывает даже бетонные ограждения. На одной из улиц застряла маршрутка с пассажирами.

Тем временем, в Калининградской области власти объявили штормовое предупреждение. Порывы ветра в регионе достигают 26 метров в секунду. В аэропорту Храброво отменяются и задерживаются рейсы. А в местном ветропарке не выдержала одна из установок. Ветрогенератор не смог укротить ветер и рухнул. Конструкция прогнулась пополам, а лопасти разлетелись по округе. В Балтийском море бушует шторм, волны поднимаются на высоту четырехэтажного дома. На Куршской косе начали укладывать мешки с песком, чтобы сдержать воду. Под угрозой затопления национальный парк и несколько дорог.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.10.2018, 12:59
Вопрос жизни и смерти: кому положены бесплатные лекарства
Дата24.10.2018, 17:46
Армейские международные игры - 2019 планируется провести в 11 странах
Дата23.10.2018, 13:03
«Красно-белая» интрига: кто возглавит «Спартак» после Карреры
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата24.10.2018, 12:57
Программа «Сближение»: для российской армии создадут «умные боеприпасы»
Дата23.10.2018, 14:22
Место самого древнего кораблекрушения обнаружили в Черном море
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
19:38 В стране и мире
Видео
Вода смыла мост в Туапсе: введен режим ЧС из-за потопа
18:32 Армия
Видео
Штурм здания с «террористами»: опубликованы кадры с тренировки отряда спецназа ВС РФ
18:25 В стране и мире
Видео
ЦСКА опубликовал официальное заявление по инциденту с эскалатором в метро Рима
18:10 ОПК
Путин подписал указ о передаче ОАК в ведение Ростеха
17:34 В стране и мире
Видео
Как создавался фильм «Несокрушимый»: Пиманов рассказал о съемочном процессе
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Сильнейший ураган утопил целый остров на севере Тихого океана
Видео
В Самаре строительный кран упал на грузовик
Видео
Строители вытащили из воды съехавший пролет Крымского моста
Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
Разработан эффективный метод бросить курить
Видео
Мощный пожар «поглотил» старинную баптистскую церковь в Массачусетсе: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.