В кабмине рассказали о мерах по защите от скачков цен на бензин

В России могут ввести заградительные пошлины на нефтепродукты и принять ряд мер для стабилизации в случае снижения курса рубля, который грозит ростом цен на бензин. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак после переговоров с нефтяниками.

«Это позволит нам удержать ситуацию на внутреннем рынке», - сказал он.

Вице-премьер отметил, что меры планируют вводить в случае вероятного существенного повышения цен на топливо на рынке выше уровня инфляции.

Также правительство работает над законом о лицензиях на экспорт нефтяных продуктов для производителей. Одним из пунктов в лицензии будет обязательство по поставкам внутри России.