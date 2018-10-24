В кабмине рассказали о мерах по защите от скачков цен на бензин
По словам вице-премьера Дмитрия Козака, эти меры позволят нам удержать ситуацию на внутреннем рынке.
Фото: David Tanecek, Globallookpress
В России могут ввести заградительные пошлины на нефтепродукты и принять ряд мер для стабилизации в случае снижения курса рубля, который грозит ростом цен на бензин. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак после переговоров с нефтяниками.
«Это позволит нам удержать ситуацию на внутреннем рынке», - сказал он.
Вице-премьер отметил, что меры планируют вводить в случае вероятного существенного повышения цен на топливо на рынке выше уровня инфляции.
Также правительство работает над законом о лицензиях на экспорт нефтяных продуктов для производителей. Одним из пунктов в лицензии будет обязательство по поставкам внутри России.