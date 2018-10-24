Место обретения душевного покоя – космонавт Елена Серова поддержала строительство православного собора

В Подмосковье, на территории военно–патриотического парка будет построен Главный православный храм ВС РФ. Инициатива строительства собора принадлежит главе оборонного ведомства Сергею Шойгу.

После окончания стройки свои двери для прихожан распахнет не только сам храм, но и целый историко-музейный комплекс. Его оснастят современным оборудованием для проведения мультимедийных экскурсий и выставок, посвященных истории русского воинства.

Храм и необходимые пристройки к нему будут выполнены в едином русско-византийском стиле. Пределы православного собора, который станет третьим в мире по величине, будут посвящены святому покровителю каждого рода войск.

Все работы ведутся на добровольные пожертвования россиян. Благодаря их неравнодушию уже собрано 1 198 634 317 рублей. Все текущие вопросы связанные с проектом решают сотрудники специально учрежденного Благотворительного Фонда «Воскресенье».

Стройка уже началась. В основание будущей святыни заложен освященный камень. Торжественную церемонию посетил Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Президент назвал будущий Главный храм ВС РФ символом нерушимости народных традиций.

С главой государства солидарны все. Равнодушных к этому общему делу не осталось. Свое одобрение высказывают известные журналисты и политики, актеры и сами военнослужащие. В успехе и правильности нового начинания уверена и депутат Государственной Думы РФ, летчик-космонавт Елена Серова. В интервью «Звезде» она поделилась своими ожиданиями от возведения храма.

«В наше время, наверно, никому не надо объяснять, через что проходят воины, которые находятся на войне. При этом не важно, какая это война, Великая Отечественная или те вооруженные конфликты, которые происходят в современном мире. Солдаты и офицеры проходят через все тяготы этих ужасов.

Я могу сказать от себя лично, что будет замечательно, если храм посвященный воинской доблести и славе, будет возведен. Я считаю, что это просто необходимо. Многие офицеры и солдаты, вернувшиеся после войны, находили душевный покой и утешение именно в православии.

Очень важно, что этот храм будет построен на добровольные пожертвования. Счет для их приема уже открыт, и военнослужащие вместе с обычными гражданскими людьми жертвуют средства на возведение православного собора. Для нас это важно вдвойне, что бы за наших родных, кто находится на воинской службе, кто находится в районе боевых действий, могли возноситься молитвы, чтобы для них можно было найти определенные слова утешения», - рассказала Елена Серова.

Если вы не хотите оставаться в стороне и готовы принять участие в строительстве храма, но не знаете, как это сделать, то на нашем сайте размещена вся необходимая информация, включая банковские реквизиты для перечисления пожертвований. Для этого достаточно пройти по ссылке.