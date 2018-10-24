Пострадавшие при обрушении эскалатора в Риме фанаты ЦСКА могут получить компенсацию.

Все пострадавшие при ЧП в римском метро болельщики ЦСКА могут претендовать на выплаты компенсаций. Об этом «Звезде» заявила адвокат специализированного бюро Ирина Фаст. По ее словам, главное - доказать тот факт, что сами граждане России не нарушали технику безопасности.

«Это возмещение ущерба здоровью, если кому-то причинен. То есть то, что мы говорим про серьезные повреждения, это конечно возмещение расходов на лечение. Те, кто отделался легким испугом, имеют право на выплаты по компенсации морального вреда. Если будет доказана вина эксплуатирующей организации, то они будут выходить с предложениями о мирном урегулировании и компенсациями моральных убытков», - рассказала «Звезде» Ирина Фаст.

Накануне болельщики московского ЦСКА стали участниками инцидента в римском метро. Они пострадали по пути на матч с итальянской «Ромой» - в подземке сорвался эскалатор и возникла давка. В результате крушения эскалатора десятки россиян получили травмы и были доставлены в больницы.

Ранее сообщалось, что полиция Рима обвиняет российских фанатов в несоблюдении предписанных норм поведения.