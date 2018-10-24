Путин поручил снизить ипотечные ставки на Дальнем Востоке для семей с детьми
Члены кабинета министров должны принять рад соответствующих мер до 30 декабря 2018 года.
Фото: Kremlin Pool, Globallookpress
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры по снижению ипотечных ставок для семей с детьми на Дальнем Востоке. Об этом 24 октября сообщила пресс-служба Кремля.
Кабмин должен принять эти меры до 30 декабря текущего года. Также правительству нужно оказать поддержку регионам ДФО из бюджета страны для повышения размера единовременной выплаты при рождении первого, второго, третьего или последующих детей.
Ранее Сбербанк увеличил ипотечные ставки на 0,4 процентного пункта.Минимальная ставка по кредиту на строящееся жилье изменилась с 7,1% на 7,5%. Что касается готовой недвижимости, то здесь показатель вырос с 8,6% до 9,2%.