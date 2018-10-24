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Путин поручил снизить ипотечные ставки на Дальнем Востоке для семей с детьми

Екатерина Масло
18:53 24.10.2018
Члены кабинета министров должны принять рад соответствующих мер до 30 декабря 2018 года.
Путин поручил снизить ипотечные ставки на Дальнем Востоке для семей с детьми
Фото: Kremlin Pool, Globallookpress

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры по снижению ипотечных ставок для семей с детьми на Дальнем Востоке. Об этом 24 октября сообщила пресс-служба Кремля.

Кабмин должен принять эти меры до 30 декабря текущего года. Также правительству нужно оказать поддержку регионам ДФО из бюджета страны для повышения размера единовременной выплаты при рождении первого, второго, третьего или последующих детей.

Ранее Сбербанк увеличил ипотечные ставки на 0,4 процентного пункта.Минимальная ставка по кредиту на строящееся жилье изменилась с 7,1% на 7,5%. Что касается готовой недвижимости, то здесь показатель вырос с 8,6% до 9,2%.  

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