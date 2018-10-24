ЦСКА опубликовал официальное заявление по инциденту с эскалатором в метро Рима

Футбольный клуб ЦСКА опубликовал официальное заявление по поводу инцидента в римском метро, в котором пострадали болельщики армейцев перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой».

В сообщении отмечается, что сейчас главная задача команды - оказать любую возможную помощь пострадавшим. Речь идет о визовой поддержке, замене пропавших авиабилетов, финансовой помощи и так далее.

Представители ЦСКА считают, что неуместно делать преждевременные выводы о причинах произошедшего, так как в данный момент главное - это здоровье фанатов и их возвращение в Россию.

Ранее, в день матча, на одной из станции римского метро вышел из строя эскалатор, на котором ехали российские футбольные болельщики.