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Фильм «Несокрушимый» за день до премьеры увидели ветераны Великой Отечественной войны

Лина Давыдова
18:48 24.10.2018
Ветераны Великой Отечественной войны посмотрели в числе первых фильм «Несокрушимый». Всероссийская премьера киноленты состоится 25 октября.

Военную драму «Несокрушимый» за день до большой премьеры показали ветеранам Великой Отечественной войны.

Фильм повествует о подвиге экипажа танка КВ-1. Летом 1942 года он в одиночку уничтожил более 20 боевых машин фашистов под Ростовом. Руководил экипажем Семен Коновалов.

Продюсеру киноленты Алексею Пиманову было важно, чтобы фильм увидели ветераны ВОВ. Предпремьерный показ устроили в кинотеатре на Поклонной горе.

«Мы считали, что это обязательно надо сделать. И когда появилась такая возможность, когда мы узнали, что на Поклонной горе открыт прекрасный кинотеатр с прекрасным звуком, мы поняли, что здесь можно сделать очень хорошую предпремьеру именно для ветеранов. Попросили музей организовать показ именно для ветеранов, для нас это святое сегодня», - подчеркнул Пиманов.

В числе тех, кто уже посмотрел киноленту, ветеран войны, санинструктор санитарного взвода одной из танковых бригад Мария Рохлина. По ее словам, эта картина натуралистично передает весь ужас войны.

«Страшно. Фильм по своей натуре приближен к боевым (действиям - прим.ред.). Сделано хорошо», - поделилась впечатлениями ветеран.

В основу фильма легла реальная история, произошедшая летом 1942 года у хутора Нижнемитякин в Ростовской области. Экипаж танка КВ-1 уничтожил 16 танков врага, восемь машин с пехотой и две бронемашины. При этом советская боевая машина была неисправна.

Долгие годы этот подвиг оставался забытым, но благодаря архивным документам Минобороны РФ съемочной группе фильма «Несокрушимый» удалось буквально по минутам восстановить этот легендарный бой. Но все же, как отмечают создатели военной драмы, в киноленте имеется и художественный вымысел.

Семену Коновалову посвящен отдельный выпуск программы «Легенды армии». Он доступен на сайте телеканала «Звезда».

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