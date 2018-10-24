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Страсти средней и меньшей дальности: почему США решились выйти из ДРСМД

Александр Пешков
18:30 24.10.2018
Выход из ДРСМД нужен США для разработки новых вооружений, создания напряженности между РФ и Европой, а также для давления на Китай.
Фото: Ron SachsConsolidated News Photos, Pravda Komsomolskaya Russian Look Globallookpress, Wikimedia, us navy

Если зайти на открытую площадку Центрального музея Вооруженных Сил РФ, можно увидеть РСД-10 «Пионер», а также американскую ракету «Першинг-2», смертным приговором для которых стало соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между СССР и США 1987 года.

И  хотя оружие уже успело проржаветь, аббревиатура ДРСМД снова на слуху: спустя более чем тридцать лет президент Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора. О том, что стоит за словами американского лидера, читайте в материале телеканала «Звезда».

Мифическая ракета 

Основной причиной, по которой США должны, по мнению Трампа, выйти из ДРСМД, является то, что Россия якобы нарушает его положения, а также разработка подобных ракетных систем в Китае.

«Россия нарушала соглашение. Она делала это долгие годы, и я не понимаю, почему Обама не вел по этой теме переговоры или почему он не вышел из Договора. Мы не можем им позволить продолжать нарушать, и мы выйдем из соглашения и будем делать себе эти виды вооружения», - заявил Трамп.

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Главное нарушение Договора со стороны России, на которое опирается Трамп, - это ракета 9М729, которая, по мнению спецслужб США, является сухопутной версией крылатой ракеты «Калибр» и якобы может быть использована с мобильных пусковых установок ОТРК «Искандер». При этом доказательств США представлено не было, а российская сторона официально заявила, что ракета комплекса соответствует Договору.

По словам экс-командующего ВДВ РФ, председателя комитета Государственной думы по обороне Владимира Шаманова, претензии по «Искандеру» основания под собой не имеют. При этом Россия неоднократно заявляла о многочисленных нарушениях ДРСМД со стороны США.

«Мы же им показываем четыре проблемы. Так, это прежде всего наземное развертывание установок противоракетной обороны, которые в течение часа после смены боевых частей могут наносить удары высокоточным оружием, в том числе ядерным, по нашей территории с подлетным временем 20 минут. Кроме того, у них есть планы по размещению подобных установок в Японии», - сказал Шаманов.

Он также отметил, что США отказываются учитывать ударные беспилотники, которые можно использовать в качестве крылатых ракет, а также проводят испытания ракет-мишеней, которые по своим тактико-техническим характеристикам сопоставимы с баллистическими ракетами средней и меньшей дальности.

Ответ «Искандеру»

На днях издание Breaking Defense опубликовало доклад пентагона 2013 года о возможных разработках оружия, которые могут начаться после выхода из договора по РСМД. Если верить опубликованному документу, то к выходу из договора в США начали готовиться несколько лет назад, и решение Трампа отнюдь не было спонтанным.

Всего Пентагон рассматривает четыре варианта систем, которые реализуемы в обозримом будущем после выхода из ДРСМД.

Во-первых, это модификация уже существующих вооружений в строну увеличения их дальности. В частности, на вооружение армии США в скором времени должны поступить ракетные комплексы PrSM , дальность которых можно увеличить за пределы 500 километров. Во-вторых, согласно опубликованному СМИ документу, в США рассматривают возможность создания сухопутной версии ракет Tomahawk.

Этот вариант составители называют самым дешевым, ведь договор ДРСМД запрещает только сухопутные ракеты средней и меньшей дальности. Это позволило США отработать ракеты Tomahawk, для которых остается только разработать наземную пусковую установку.

Составители доклада отмечают, что эти ракеты, оказывается, отлично сочетаются с установками Aegis, которые являются частью системы американской ПРО и уже установлены в Румынии и Польше.

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В-третьих, в докладе допускается возможность создания баллистических ракет промежуточной дальности передового базирования. Рассматривается возможность и возрождения производства «Першинг-2», однако в Пентагоне считают, что этот вариант маловероятен из-за устаревших технологий, которые применялись в этом оружии.

В четвертых, в США планируют разрабатывать ракеты промежуточной дальности передового сухопутного базирования с боевыми блоками изменяемой траектории, которые представляют собой что-то вроде планирующего блока и концептуально близки к квазибаллистическим ракетам российского комплекса «Искандер».

В материале также говорится, что в Пентагоне намерены разрабатывать гиперзвуковое оружие и пушки, способные стрелять ракетами на тысячи миль.

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Отметим, что наработки по сухопутным носителям для крылатых ракет существуют и в России. К ни можно отнести комплекс Club-k с универсальным стартовым модулем, выполненным в виде стандартного морского контейнера, который может быть установлен в том числе и на автомобильное шасси.

Разделяй и властвуй

Причин, по которым Дональд Трамп сделал столь громкое заявление именно сейчас, может быть несколько.

«Именно сейчас, накануне промежуточных выборов в конгресс, Трамп хотел еще раз подчеркнуть, что не имеет с Россией ничего общего, что все наговоры, которые были в 2016 году, - это  ложь», - рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова военный эксперт Андрей Кошкин.

По словам Кошкина, Трампу может быть необходим новый договор, который позволит США доминировать в сфере создания ракет средней и меньшей дальности, а кроме того, подключить к нему Китай.

«Для США этот Договор не является чем-то экзистенциональным, это просто игра во "вздергивагие" европейского континента, которую Америка ведет в своих интересах», - сказал Кошкин.

Европа под угрозой

Главный вопрос в этой ситуации заключается в том, что Европа в ней играет пассивную роль. Ведь сложно представить, что европейские лидеры не понимают, что если с их территории будет нанесен ракетный удар, то избежать возмездия не получится.

«Главная цель США - создание обстановки напряженности между Европой и Российской Федерацией. Это абсолютно невыгодно ни европейским странам, ни России. Ведь США находятся в стороне. И смысла размещать у себя на материке ракеты средней дальности у них нет», - рассказал заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств-участников СНГ в 2003-2007 годах Айтеч Бижев.

При этом российская сторона не оставляет надежды на то, что диалог по ДРСМД может быть налажен. Так, в ходе визита советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что «сегодня в мире огромное количество проблем, которые мы могли бы решать совместными усилиями. Это касается как стратегических вопросов ядерного сдерживания, так и вопросов урегулирования крупных застарелых конфликтов».

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