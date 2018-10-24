Взрывные устройства были отправлены в Белый дом и офис CNN

Американские СМИ сообщают, что перехвачены посылки-бомбы, которые были отправлены в Белый дом, а также в здание, где находится офис CNN. Телеканал сейчас эвакуируют.

Сегодня стало известно, что подозрительные пакеты были отправлены Биллу и Хиллари Клинтон и Бараку Обаме. В понедельник такую неприятную посылку получил миллиардер Джордж Сорос. Все пакеты были идентифицированы как опасные и уничтожены. Сейчас Секретная служба США проводит расследование инцидента. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность на случившееся.