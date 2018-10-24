В Москве водитель автобуса открыл стрельбу после конфликта с пассажирами

В Москве водитель автобуса Т13 дважды выстрелил в воздух из травматического пистолета после конфликта с пассажирами. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на правоохранительные органы столицы.

Инцидент произошел вечером 22 октября. На остановке, расположенной недалеко от въезда на Шереметьевскую эстакаду, пассажиры поссорились с водителем. Из-за потасовки шофер два раза выстрелил из оружия ограниченного поражения МР-79 9TM, после чего вернулся в кабину и поехал дальше по маршруту.

Пострадавших нет.

В данный момент полицейские задержали 31-летнего водителя Третьего автобусного парка Москвы. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», согласно которому мужчине грозит срок до пяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.