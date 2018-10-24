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МВФ требует от Украины поднять цену на газ еще на 40%

Ян Брацкий
17:29 24.10.2018
Последний раз стоимость газа для населения повышали в этом году. Тогда цены выросли на 23,5%.
МВФ требует от Украины поднять цену на газ еще на 40%
Фото: РИА Новости

Украинцам придется затянуть пояса. Цена на газ для населения может в ближайшее время взлететь на 40%. Наценка будет осуществлена в рамках договоренности с Международным валютным фондом, эмиссары которого оказывают финансовую помощь официальному Киеву, пишет интернет-издание «Экономическая правда».

В рамках этого сотрудничества предусмотрены индексация цен на голубое топливо и доведение ее до рыночного уровня. О разовом повышении тарифа речь не идет. Ожидается поэтапное подорожание: сначала на 15% весной 2019 года. Следующий скачок цен предусмотрен осенью.

В этом году украинское правительство уже пошло на реализацию непопулярных у населения мер и повысило цену на газ на 23,5%. Теперь тысяча кубометров обходится жителям страны в 8,5 тысячи гривен, сообщает РИА Новости. В пересчете получается 305 долларов по официальному курсу.

Повышение стоимости газа - одно из многочисленных требований МВФ в обмен на финансовую поддержку. Программа оказания помощи Украине предусматривает выплату 17,5 миллиарда долларов в течение четырех лет. Помимо этого, от Киева требуют реорганизовать Государственную фискальную службу, принять сбалансированный бюджет и провести антикоррупционную реформу.

Деньги в рамках программы финансовой помощи перечисляются Украине с 2015 года. Первый транш был самым крупным и составил пять миллиардов долларов. Далее ежегодно МВФ выделял в среднем по одному миллиарду долларов. Пятый транш Киев рассчитывает получить до конца года.

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