МВД показало видео задержания женщины, бросившей ребенка в подъезде в Щелково

«Звезда» публикует видео задержания женщины, бросившей ребенка у подъезда одного из жилых домов в подмосковном Щелково.

Как установили следователи совместно с МВД, мать найденного мальчика подозревается в совершении преступлений по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Оставление в опасности».

Ребенка нашли 14 октября 2018 года возле подъезда многоквартирного дома в Щелково.

На допросе мать мальчика рассказала, что бросила его «из-за сложных жизненных обстоятельств» и «постоянных скандалов с товарищем», с которым она проживала.

Как сообщила «Звезде» начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, после того как женщина бросила ребенка, она отправилась на поезде к своей подруге в Саратов, но была задержана полицейскими на Площади трех вокзалов в Москве.

Как позже стало известно, подозреваемая является гражданкой Украины и на территории Российской Федерации постоянного места жительства не имеет. С сыном она проживала по разным адресам.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.