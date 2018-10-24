Спецслужбы перехватили подозрительный пакет для Обамы

В среду спецслужбы перехватили подозрительный пакет, который был адресован бывшему президенту США Бараку Обаме. Посылку изъяли из массива корреспонденции и, идентифицировав как содержащую взрывное устройство, уничтожили.

В официальном пресс-релизе Секретной службы США сказано, что уже проводится тщательное расследование инцидента. Криминалистам предстоят установить отправителя и выяснить его мотивы.

Сегодня подозрительный пакет обнаружил сотрудник, который проверял почтовый ящик у дома Билла и Хиллари Клинтон. Он вызвал взрывотехников, которые приняли решение уничтожить пакет. Ранее, в понедельник, взрывное устройство было обнаружено у дома миллиардера Джорджа Сороса. Пока никто официально не взял на себя ответственность за эти инциденты.