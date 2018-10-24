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Как создавался фильм «Несокрушимый»: Пиманов рассказал о съемочном процессе

Лина Давыдова
17:34 24.10.2018
Продюсер военной драмы «Несокрушимый» Алексей Пиманов рассказал, чего зрителям ждать от картины.
Фото: Кадр из фильма «Несокрушимый», 2018 г.

В ближайший четверг, 25 октября, на большие экраны выходит военная драма «Несокрушимый». В основе киноленты лежит реальная история подвига экипажа КВ-1 под руководством Семена Коновалова. В 1942 году этот танк в одиночку уничтожил более 20 боевых машин противника под Ростовом.

По словам продюсера ленты Алексея Пиманова, зрителей ждет большое количество экшн-сцен. Причем многие из них сняты без применения спецэффектов.

«Учитывая, что это большой прокатный фильм, мы сделали много экшн-сцен -  качественных, с невероятным количеством удивительных съемок. Хотели применить много компьютерной графики, но потом решили, что будем использовать ее только там, где не сможем снять вживую. И мы сняли все бои вживую», - рассказал Пиманов в программе «Между тем» на телеканале «Звезда».

По словам продюсера картины, этот фильм должен донести до зрителей, что война - это страшное явление, а не «стрелялка».

«Мы делали кино про то, как реальная война дается людям. Что это не стрелялка, что это не красота, а что-то страшное. Это антивоенный фильм», - подчеркнул Пиманов.

Продюсер картины также добавил, что драма «Несокрушимый» получилась очень динамичной, а главный бой в ленте длится около 45 минут.

«Здесь нет провалов с точки зрения темпа и ритма, один только бой длится 45 минут. Но очень многие, кто увидел этот фильм, говорят мне, что он берет именно настоящестью», - пояснил Пиманов.

Работа над созданием фильма «Несокрушимый» была проделана колоссальная. Специально для батальных сцен специалисты восстановили 20 раритетных танков и воссоздали рубежи и окопы. Съемки фильма стартовали 15 сентября 2016 года в Подмосковье. Продюсерами ленты стали Алексей Пиманов и Ольга Погодина. Режиссер - Константин Максимов. Роль Семена Коновалова исполнил Андрей Чернышов. В фильме также снялись Владимир Епифанцев, Сергей Горобченко, Роман Мадянов, Ольга Погодина и другие российские актеры.

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