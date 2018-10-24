Рыбаков могут заставить платить за их спасение

Рыбаки, которые вышли на опасный лед вопреки предупреждениям спасателей, могут заплатить за свое спасение. С предложением ввести для любителей зимней рыбалки такую финансовую статью выступил глава МЧС РФ Евгений Зиничев на совместном заседании с правительством Сахалинской области. Он отметил, что спасение рыбаков влечет большие финансовые издержки.

По словам Зиничева, предупреждение и запрет выхода на лед дают ведомству право поднять вопрос о выставлении счета за спасательную операцию тем, кто не прислушался к рекомендациям. В том числе он предложил выставлять рыбакам счет за топливо, которое было потрачено в процессе их спасения, а также за силы и средства, примененные в ходе операции.

Как сообщает ТАСС, региональное правительство уже поддержало инициативу.