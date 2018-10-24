В доме Билла и Хиллари Клинтон обнаружили взрывное устройство

В среду у дома бывшего президента США Билла Клинтона было обнаружено взрывное устройство. Его нашел сотрудник, который проверяет почтовые ящики четы Клинтон.

Взрывное устройство аналогично тому, которое обезвредили у жилища миллиардера Джорджа Сороса. Похожая бомба также была отправлена в офис экс-президента США Барака Обамы. Об этом сообщает издание The New York Times.

Дома Клинтонов и Сороса находятся в пригороде Нью-Йорка.

Джордж Сорос получил подозрительную посылку в понедельник. Человек, который вскрыл пакет, обнаружил там некий предмет, похожий на полую трубу. Подчиненному миллиардера это показалось подозрительным, и он вызвал взрывотехников. Пакет отвезли подальше в лес и уничтожили. Инцидент произошел в городе Бедфорд на восточном побережье США в 50 милях от Манхэттена.