Депутат Рады попытался сорвать работу российско-украинской комиссии

Рефат Чубаров, депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко», пытался сорвать работу российско-украинской комиссии по организации рыболовства в Азовском море. Видео было опубликовано на Facebook.

Чубаров потребовал прекратить заседание и выгнать из страны главу российской делегации Игоря Рулева. Парламентарию не понравилось, что тот въехал на территорию Крыма через аэропорт Симферополя.

После его обращения был объявлен перерыв, и в зал вызвали сотрудников Службы безопасности Украины.

Напомним, Крым стал частью России по итогам референдума, который был проведен после госпереворота на Украине. За воссоединение с РФ проголосовали 96,77% жителей полуострова.