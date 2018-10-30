Интернет-банкинг как новая веха: какую роль онлайн играет в нашей жизни

Современные исследования показывают, что большинство российских пенсионеров пользуются дистанционными каналами банковского обслуживания. Каких-то десять-пятнадцать лет назад такое казалось немыслимым, а сегодня стало повседневностью.

«Прогресс не стоит на месте, и сегодня у нас есть банковские технологии, которые делают финансовые услуги более выгодными и удобными. Дистанционные каналы - это банк, который всегда с тобой - дома, на работе, на даче, в транспорте - и в выходные дни, и поздним вечером, и ранним утром. Интернет-банк можно открыть на сайте банка со своего домашнего компьютера, мобильное приложение - установить на свой смартфон. И эти каналы сегодня практически полностью заменяют банковские офисы. Например, с помощью нашего сервиса "Почта Банк Онлайн" можно открыть любой банковский продукт, совершить любой платеж в адрес нескольких тысяч поставщиков услуг, отследить доставку посылки из онлайн-магазина, погасить кредит и т. д. При этом некоторые операции проходят с использованием сервисов на базе искусственного интеллекта. Открытие кредита или закрытие вклада можно подтвердить с помощью биометрической технологии, то есть фотографии своего лица, сделанной с камеры смартфона, а для оплаты квитанции достаточно ее просто сфотографировать - приложение распознает реквизиты и автоматически заполнит шаблон, а вам останется поставить нужную галочку на странице с настройками в интернет-банке или мобильном приложении», - отмечает президент-председатель правления «Почта Банка» Дмитрий Руденко.

Чем же конкретно так удобен банк онлайн?

- Прежде всего автоматизацией - сведением к минимуму однообразных действий при проведении рутинных банковских операций - оплаты ЖКУ и прочих услуг, налогов и так далее. Не нужно вручную заполнять квитанции, систематизировать счета в папку и раз за разом доставать бумаги. Гораздо легче воспользоваться готовыми шаблонами, где уже есть все необходимые реквизиты, будь то данные коммунальных служб, ГИБДД или любых других организаций. А еще удобнее заказать себе услугу «Автоплатеж», и тогда о регулярных платежах можно забыть вовсе. Указанные средства будут автоматически списываться со счета - если оплаты не избежать, тогда зачем лишний раз тратить время?!

- В онлайн банке можно оперативно отправить деньги родственникам или близким. Сегодня для этого даже не обязательно знать номер счета или карты того, кто будет получателем денег. Перевести средства на карту того же банка, что у вас, можно без комиссии, а перевод на счет в другом банке будет в любом случае дешевле и быстрее, чем если оформлять его в почтовом или банковском отделении собственноручно.

- Если вы планируете открыть вклад, это удобнее всего сделать в мобильном приложении или интернет-банке «Почта Банк Онлайн». За дистанционное открытие вклада будет установлена надбавка +0,25% к базовой ставке. Вы сможете воспользоваться калькулятором для выбора интересующего тарифа и прямо в приложении рассчитать все условия, что для вас сделал бы сотрудник отделения при личном оформлении вклада.

- Также онлайн можно оформить кредит, если вы уже являетесь клиентом «Почта Банка», где имеете действующие счета, и сумма займа не превышает 300 000 рублей. Это очень удобно, если необходимо срочно оплатить какие-либо покупки или расходы, и совсем нет времени идти для этого в отделение.

- Междугородние и международные мгновенные переводы Western Union можно тоже отправлять через интернет-банк и мобильное приложение «Почта Банк Онлайн». Отправьте перевод в любую из 500 000 точек Western Union в более чем 200 странах мира, и деньги будут перечислены моментально. Кроме того, банк вернет 100% комиссии за первый перевод Western Union через «Почта Банк Онлайн» и 50% - за второй.

Освоить базовые возможности интернет-банка или мобильного приложения можно всего за несколько минут. В «Почта Банк Онлайн» все функции размещены и подобраны таким образом, чтобы стать максимально доступными и интуитивно понятными для пользователя и клиента. Уже потом можно будет расширить свои навыки и разобраться со средствами предварительного расчета по вкладу или кредиту, чтобы можно было также, не выходя из дома, заключить соответствующий договор.

В случае потери можно в считаные минуты заблокировать карту - фактически, прямо не отрываясь от дел. Больше не нужно спешить в отделение банка или звонить на горячую линию. Достаточно совершить несколько кликов в мобильном приложении.

Помимо прочего, использование интернет-банка и мобильного приложения экономит труд сотрудников банка, поэтому вполне закономерно, что клиенты «Почта Банка», открывающие вклад в мобильном приложении, получают существенную надбавку к базовой ставке по вкладу.

Единая биометрическая система

Создание Единой биометрической системы сравнивают с появлением международных платежных систем, которыми все мы сейчас пользуемся. До появления пластиковых карт каждый банк самостоятельно выпускал собственные векселя, но позже банкиры договорились о едином стандарте. Благодаря этому сегодня мы живем в эпоху безналичных платежей.

Примерно то же самое происходит сейчас со способами подтверждения своей личности в Сети. Раньше никуда было не деться от связки «логин - пароль» и бесконечных попыток запомнить или записать все самые важные данные. Сегодня продвинутым банковским системам достаточно в прямом смысле слова увидеть и услышать клиента. Черты лица и голос переносятся в компьютерную базу данных и считываются дистанционно. Это позволяет в разы увеличить защиту финансов от любого рода мошенников.

После этого система авторизации, то есть входа в банк через сайт или мобильное приложение банка становится не сложнее звонка в дверь. Умная система лишь попросит произнести несколько слов, а цифровое изображение владельца счета будет считано через видеокамеру компьютера или телефона автоматически, как если взглянуть в дверной глазок и убедиться, что за дверью знакомый. Сегодня такая мощная система интеллектуального распознавания перестала быть сказкой и уверенно работает на любом доступном электронном устройстве.

«"Почта Банк" одним из первых присоединился к Единой биометрической системе. То есть почти во всех флагманских клиентских центрах банка можно будет сдать биометрические данные. Уже сейчас клиенты, сдавшие биометрические данные и прошедшие удаленную идентификацию, могут получить в интернет-банке "Почта Банк Онлайн" широкий спектр услуг: открыть счет, вклад, совершить переводы, платежи и т. д. Идентификация в мобильном приложении "Почта Банка" для смартфонов, работающих на системе Android, уже работает, на iOS станет доступной в ближайшее время. Единая биометрическая система дает возможность удаленно, без визита в банк, открывать счета и совершать банковские операции, а банкам гарантирует высокую степень безопасности и защищенности операций и клиента», - рассказал член правления, директор по управлению рисками «Почта Банка» Святослав Емельянов.

Почему же первая демонстрация Единой биометрической системы прошла именно на примере «Почта Банка»? Дело в том, что в «Почта Банке» биометрические технологии используются уже несколько лет, с их помощью удалось предотвратить заключение потенциально мошеннических сделок на сумму порядка трех миллиардов рублей. Наработки «Почта Банка» стали основой для разработки системы, поэтому банк активно включился в ее масштабирование и улучшение.

На сегодняшний день свои биометрические образцы в отделениях «Почта Банка» сдали уже около тысячи человек, из них более 500 - в регионах. Те же, кто уже сдал свои образцы в других банках, могут дистанционно оформить любые продукты «Почта Банка» на сайте или через мобильное приложение.

Стоит коснуться и такого момента, как безопасность. Реализация проекта Единой биометрической системы позволяет значительно сократить пространство для мошеннических операций. Легко представить не самую приятную ситуацию: если вы потеряете паспорт и его найдет мошенник, он переклеит фотографию и закроет в банке ваш вклад. Или возьмет на имя владельца карты кредит, который не будет выплачивать, и испортит кредитную историю. Единая биометрическая система усиливает уровень защиты банков и клиентов, благодаря ее внедрению риск того, что злоумышленник воспользуется вашими паспортными данными, снижается кардинально.

Единая биометрическая система - это очень удобная и понятная технология, инновация, которую до этого времени можно было увидеть только в кино. Благодаря мобильному приложению не важно, где вы находитесь, - услуги банка всегда у вас под рукой, нужна лишь сотовая связь. Особенно это важно для малых населенных пунктов, где не всегда есть банковские отделения. Помимо очевидного удобства и безопасности, Единая биометрическая система еще и позволяет банкам экономить на расходах. Именно поэтому «Почта Банк» может предложить своим клиентам более привлекательные условия.