Сильнейший ураган утопил целый остров на севере Тихого океана
Ураган «Валака», пронесшийся над Гавайским архипелагом, полностью уничтожил остров Восточный. Небольшой участок суши полностью ушел под воду, сообщает Science alert. На снимках из космоса, которые появились в распоряжении Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США, масштаб бедствия виден как на ладони.
Восточный был относительно небольшим. В длину он составлял один километр, а в ширину - не больше 120 метров. Это был второй по величине остров в составе северо-западного атолла.
Пострадавший от удара стихии архипелаг находится в северной части Тихого океана. Ученых очень беспокоит тот факт, что на затопленном острове обитали вымирающие монашеские тюлени и около половины популяции зеленых морских черепах.
Эти редкие животные в данный момент находятся под угрозой полного исчезновения.