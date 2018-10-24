Власти ЛНР: колонна техники ВСУ движется к линии соприкосновения

В ЛНР сообщили, что военнослужащие ВСУ стягивают технику к линии соприкосновения в Донбассе. Колонну заметили в районе поселка Новозвановка. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В район населенного пункта Новозвановка прибыла колонна техники противника в составе пяти грузовых автомобилей "Урал" и трех БТР-80», - сказал Марочко.

Также он сообщил, что украинские военнослужащие увеличивают число боеприпасов. Все это, по его словам, делается для подготовки очередных провокационных действий и обвинения властей ЛНР.