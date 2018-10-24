СК начал масштабные действия по делам о коррупции в Сочи

СК РФ начал масштабные следственные действия в рамках уголовных дел о коррупции в Сочи. Как сообщает пресс-служба ведомства, возбуждено уголовное дело в отношении замглавы администрации Сочи Ивана Бомбергера, которого подозревают в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, Бомбергер без оснований выдал разрешение на строительство жилого комплекса в границах охранной зоны ЛЭП.

Также возбуждено дело против бывшего первого заместителя главы администрации Сочи Мугдина Чермита. Он подозревается в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, который подлежал сносу.

Еще двумя фигурантами дела стали директор Департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации Сочи Владимир Малов и директор МУП города Сочи «Водоканал» Сергей Винарский. Малов не проверил документы при вводе в эксплуатацию многоквартирного дома, который не был достроен и оборудован системой противопожарной безопасности. Винарский заключил договор на подключение многоквартирного дома к водоснабжению на безвозмездной основе.

На рабочих местах фигурантов и по местам их жительства следственные органы провели обыски. Расследование уголовных дел продолжается.