Конте пригласил Путина посетить Италию

Владимир Путин получил приглашение посетить Италию. В роли радушного хозяина выступил премьер-министр страны Джузеппе Конте. В эти дни политик находится в Москве с визитом, во время которого проводит переговоры с российскими лидером, сообщается на официальном сайте Кремля.

«Вы слишком долго у нас не были. Я очень не хотел бы, чтобы у итальянского народа сложилось впечатление, что Вы не уделяете ему должного внимания. Я хочу посмотреть, насколько возможно развить потенциал наших связей и дальнейших отношений», - сказал Конте во время встречи с Путиным.

Политик отметил, что руководству двух стран удается сохранять партнерские отношения даже в непростых условиях. Путин и Конте обсудили ход двустороннего сотрудничества, актуальные вопросы международной повестки, включая ситуацию в Сирии. Темой для обсуждения стали и вопросы торгово-экономического сотрудничества, инвестиционная и культурно-гуманитарная сферы.

В своем ответном обращении российский президент также высоко оценил уровень двустороннего сотрудничества и поблагодарил итальянские власти за помощь, которую они оказывают пострадавшим в Риме футбольным болельщикам клуба ЦСКА.