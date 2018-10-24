SANA сообщило об ударе коалиции во главе с США по Сирии

Международная коалиция во главе с США снова нанесла авиаудар по деревне ас-Суса в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на местные источники.

В результате удара был разрушен один из домов местных жителей. Есть жертвы и раненые, число которых в данный момент неизвестно.

Агентство пишет, что одновременно с бомбардировкой населенный пункт обстреляли из артиллерии отряды Сирийских демократических сил (SDF), которые были созданы в 2015 году из курдских и арабских формирований оппозиции. Отмечается, что SDF сотрудничают с США.

Ранее коалиция нанесла авиаудары по деревням ас-Суса и аль-Бубадран. Государственное телевидение Сирии со ссылкой на местные источники заявило о жертвах и пострадавших среди мирных жителей.