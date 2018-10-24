Пашинян не попал в список кандидатов на пост премьера Армении

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян не попал в список кандидатов на пост премьер-министра страны. Его не избрали депутаты парламента. Таким образом, началась процедура роспуска законодательного органа.

Ранее Пашинян заявил, что отказ парламента одобрить изменения в Избирательный кодекс является саботажем.

Шестнадцатого октября Пашинян подал в отставку из-за необходимости, по его словам, назначить внеочередные парламентские выборы в стране.

По конституции Армении парламенту предстоит избрать нового главу Кабинета министров. Если премьер-министр не будет избран после двух попыток, парламент распускается и назначаются внеочередные парламентские выборы.