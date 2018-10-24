В Италии обвинили россиян в происшествии с эскалатором в метро Рима

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини обвинил россиян в происшествии в римском метро перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между московским ЦСКА и «Ромой». Об этом он сообщил в эфире радиостанции RTL.

«Я считаю, что там были десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды, которые начали эти беспорядки», - сказал Сальвини.

Политик подчеркнул, что эскалаторы не предназначены для того, чтобы на них прыгали.

Сальвини не отрицал, что проблема также может заключаться и в старом механизме. Он пояснил, что Рим является большим и сложным в управлении городом, поэтому некоторые станции нужно проверять и ремонтировать.

По словам представителя посольства Италии, в инциденте пострадали 15 российских болельщиков и четыре украинца. Поверенный в делах российского посольства в Италии Максим Бурляй рассказал, что в тяжелом состоянии находятся три человека.

Напомним, ЧП произошло на станции метро Repubblica во вторник вечером, перед матчем между московским ЦСКА и итальянской «Ромой». Эскалатор, на котором находились люди, резко ускорился. Пассажиров выбрасывало на пол. Образовалась давка.