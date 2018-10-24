Шаманов назвал шантажом попытки США выйти из ДРСМД

США своими действиями открыто нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, при этом все их претензии к России основаны на ничем не подтвержденных разведывательных данных, заявил председатель комитета ГД по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов.

По словам Шаманова, США предъявляют России одну претензию, связанную с комплексом «Искандер-М» и основанную на данных разведки, не предоставляя никаких фактов.

«Мы же им показываем четыре проблемы. Так, это прежде всего наземное развертывание наземных установок противоракетной обороны, которые в течение часа после смены боевых частей могут наносить удары высокоточным оружием, в том числе ядерным, по нашей территории с подлетным временем 20 минут. Кроме того, у них есть планы по размещению подобных установок в Японии», - сказал Шаманов.

Он также отметил, что США отказываются учитывать ударные беспилотники, которые по своим характеристикам подходят под характеристики крылатых ракет, и проводят испытания ракет, которые по своим тактико-техническим характеристикам сопоставимы с технологиями баллистических ракет средней и меньшей дальности.

«Это самый обыкновенный шантаж, который Россия не приемлет», - заключил Шаманов.

Он также выразил надежду, что визит в Россию помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона может стать первым шагом к нахождению взаимоприемлемых компромиссов в этом вопросе.