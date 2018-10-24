В Гидрометцентре рассказали, когда москвичам стоит «переобувать» колеса

С ноября москвичам стоит начинать менять на своих автомобилях летнюю резину на зимнюю. По словам синоптиков, в октябре температура воздуха в столичном регионе будет незначительно превышать климатическую норму.

Как рассказал «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в среду и четверг в Москве днем будет не выше +7 градусов. В ночные часы также пока ожидается плюсовая температура. В ночь на пятницу в столице начнется похолодание. Ожидается небольшое понижение температуры, возможна гололедица.

С воскресенья в Москве снова потеплеет, при этом каждый день возможны осадки в виде дождя и снега. С ноября температура опустится до +3-5 градусов, ожидаются ночные заморозки с гололедицей.