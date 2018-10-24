Названы самые популярные российские достопримечательности по версии ЮНЕСКО

Московский Кремль и Красная площадь возглавили рейтинг российских объектов Всемирного наследия по версии ЮНЕСКО. Список на своем сайте опубликовало аналитическое агентство «ТурСтат».

Эксперты пояснили, что достопримечательности, из которых составлен рейтинг, туристы чаще всего посещают с однодневными экскурсиями.

На втором месте у путешественников исторический центр Санкт-Петербурга и группа памятников, которыми славится Северная столица России. Почетная бронза досталась Казанскому Кремлю.

В пятерку самых притягательных, по мнению ЮНЕСКО, вошли белокаменные памятники Владимира и Суздаля, а также архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры в Сергиевом Посаде.

Россияне в своих поездках по стране не обходят вниманием исторические центры Ярославля и Великого Новгорода. Популярностью, в том числе и у иностранных гостей, пользуется Кижский погост в Карелии.

Замыкают список из десяти пунктов ансамбль Ферапонтова монастыря в Вологодской области и историко-культурный комплекс Соловецких островов.

ЮНЕСКО - авторитетная международная организация, созданная в 1945 году. Она занимается вопросами образования, науки и культуры.