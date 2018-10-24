В Совфеде уличили США в попытке начать гонку вооружений

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности откроет гонку вооружений. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она предупредила, что Москва примет адекватные меры в случае выхода Вашингтона из соглашения о РСМД.

«Если США все-таки формализуют, объявят окончательно (о выходе из ДРСМД - прим. ред.), то, безусловно, как сказал об этом и президент РФ, мы сумеем постоять за себя и позаботиться о своей национальной безопасности. И у нас есть адекватные ответы», - цитирует ТАСС Матвиенко.

Двадцатого октября американский лидер Дональд Трамп анонсировал выход США из соглашения о РСМД и старт разработки нового оружия. При этом в Вашингтоне такое решение обосновали якобы нарушением договора со стороны Москвы. В МИД РФ, отрицая нарушение соглашения, допустили принятие ответных мер на «топорную» политику США.

Дональд Трамп намерен наращивать ядерный арсенал. Но для чего американский президент снова ставит мир на грань ядерной катастрофы? Смотрите новое расследование в программе «Специальный репортаж» 24 октября в 20:05 на «Звезде».