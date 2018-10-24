В Нижнем Новгороде автокран упал на детский сад

В среду, 24 октября, в Нижнем Новгороде около полудня автокран упал на территорию детского сада в Канавинском районе. В результате происшествия пострадавших нет.

В здании находилось не менее 120 человек, включая детей. Стрела крана попала на пристройку возле основного здания. На месте работают экстренные службы, причина падения устанавливается.