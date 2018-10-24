Ученые рассказали о влиянии роста на развитие рака

Исследователи из Лондонского королевского общества провели эксперимент, в котором выявили связь между высоким ростом человека и вероятностью развития рака. Результаты были опубликованы на портале royalsocietypublishing.

В частности, исследователи проанализировали 23 вида рака. В результате работы ученые пришли к выводу, что риск развития 18 из них напрямую зависит от человеческого роста.

Ученые пояснили, что в клетках людей на протяжении всей жизни накапливаются определенные мутации, которые и могут стать причиной развития рака. Причем у высоких людей таких клеток больше, чем у низких, в связи с чем и вырастает опасность развития злокачественных образований.

Исследователи также отметили, что у женщин риск развития рака вырастает на 12% с каждыми десятью сантиметрами роста, в то время как у мужчин - на 9%.

Таким образом, отмечается в сообщении, рост оказывает серьезное влияние на появление меланомы.

Ранее ученые Кардиффского университета выяснили, что аспирин помогает в лечении некоторых видов рака. Полученные данные показали, что прием жаропонижающего увеличил выживаемость пациентов на 20-30%.