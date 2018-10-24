В РПЦ предложили «поставить заслон» анонимности в Интернете

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан заявил о необходимости избавиться от анонимности в Интернете. Он выступает за то, чтобы российские законодатели «поставили заслон» безымянности в Сети.

С таким заявлением митрополит выступил после трагедии к Керченском политехническом колледже. Феофан сказал, что именно она остро поставила вопрос о законодательном «заслоне» сетевой анонимности, ведь только таким образом можно будет сохранить главное - «жизнь человека».

«Мы (церковники - прим. ред.) за то, чтобы мы (люди - прим. ред.), в конце концов, не стали той неуправляемой массой, которой, однако, кто-то где-то управляет, и не уничтожили друг друга», - заявил Феофан.

По его словам, в современном мире внутренний мир человека «размывается», в том числе благодаря цифровым технологиям. Митрополит отметил, что «проблема керченского стрелка» заключается в нравственном, духовном падении и несостоятельности, «а с другой стороны - это беспредел в Интернете, в цифровых технологиях». Его слова передает РИА Новости.

Архиерей признал, что на сегодняшний день технологическое развитие общества «семимильными шагами опережает его нравственное состояние».

Напомним, 17 октября в Керченском политехническом колледже произошла трагедия. Студент Владислав Росляков решил устроить расправу над учащимися и педагогами, для чего принес в заведение самодельные бомбы и вооружился ружьем. Подорвав устройства, он пошел по коридорам, стреляя по людям и разрушая обстановку. После этого студент покончил с собой. В результате трагедии погибли и получили ранения множество находившихся в колледже людей.