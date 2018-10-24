Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Топ-5 мистических мест Москвы

Екатерина ГАБЕЛЬ
14:50 24.10.2018
Куда идти тем, кто хочет пощекотать себе нервы.
Топ-5 мистических мест Москвы
Фото: Wikimedia, Путешествия из Москвы VK, ХЗБ - Ховринская Заброшенная Больница, VK

Москва славится не только своими улочками, Кремлем и Арбатом. Здесь есть немало мест, которые если не вызывают эффект застывшей в жилах крови, то имеют как минимум весьма дурную славу. Одну из таких зловещих локаций - недостроенную больницу в Ховрино - начали сносить. Мы собрали несколько по-настоящему интересных и загадочных мест столицы и ближайшего Подмосковья, которые придутся по вкусу любителям мистики и готических силуэтов.

Ховринская больница

Самая популярная байка о ней была связана с сатанистами. Якобы они в здании заброшенной больницы приносили свои кровавые жертвы, а после блюстители правопорядка утопили нехристей в подвалах недостроя. С высокой долей вероятности скажем, что никакого вселенского потопа никто не устраивал. Хотя милиция действительно проводила рейды и задержала с десяток мрачных личностей, которые совершали кровавые обряды в подвале.

Картинка

Правда, после такой облавы сатанисты перекочевали на пятый этаж и соорудили алтарь там. Вообще, это место пользовалось большой популярностью и у криминальных элементов. Сухая полицейская статистика говорит, что здесь ежегодно находили от шести до 17 тел убитых граждан. Да и для самоубийц недострой был привлекательной локацией.

Сейчас больница ушла под снос. На этом месте планируют построить новые корпуса медучреждения.

Наполеоновские курганы

Картинка

Недалеко от станции Переделкино творится настоящая мистика. По крайней мере, так утверждают старожилы. Здесь в 1812 году, по утверждению местных жителей, произошло кровавое столкновение русских и наполеоновских войск. Отпевать убитых времени не было, поэтому наскоро и своих, и чужих похоронили в общей могиле.

Местные утверждают, что регулярно здесь слышатся стоны. К слову, и техника тут барахлит, именно поэтому никто до сих пор не сделал ни одной записи с этими потусторонними звуками.

Старое кладбище иноверцев

Картинка

Во время эпидемии чумы, бушевавшей в Москве в 1771 году, хоронить людей было уже негде, иноверцев тем более. Пришлось организовать дополнительное кладбище, где покоились только представители другой ветви христианства. С эстетической точки зрения это очень красивое место. Готические скульптуры, красивые кладбищеские ограды. Но вот ближе к вечеру можно услышать звуки флейты и тихое пение. Пока существо, которое могло бы их издавать, никто не видел.

Башня Якова Брюса

Соратник Петра I, которого почитали чернокнижником и колдуном, Яков Брюс жил на границе города в сторожевой башне. Полагали, что в этом зловещем здании маг совершал свои темные обряды, за что получал немалые деньги от состоятельных граждан.  Говорили, что мог вылечить любую болезнь и найти любого человека, где бы тот ни находился.

Картинка

Но куда больше разного рода граждан привлекала легенда о том, что Брюс спрятал в башне сокровище. Особенно кладом интересовалась советская власть. Поэтому башню разобрали, чем дух Якова Брюса, видимо, остался очень недоволен. С тех пор он ходит возле своего жилища и всем своим видом показывает, что мечтает увидеть башню отстроенной вновь.

Актеркины пруды

По соседству с нашими коллегами из Останкино расположилось еще одно зловещее место столицы - Актеркины пруды. Сначала аномалии списывали именно на деятельность телецентра - мол, электромагнитные волны так влияют. Однако если изучить историю этого места, можно предположить, что источником его проблем стали отнюдь не журналисты.

Картинка

Изначально здесь собирались язычники, после, когда их разогнали, тут хоронили самоубийц. Аура у места весьма зловещая. Позже именно рядом с живописными прудами князья Шереметьевы поставили свой театр. Однако актрисы в нем никакими привилегиями современных коллег не пользовались, скорее наоборот. Платили им скудно, за любую провинность применяли телесные наказания. От такой жизни некоторые девушки топились в ближайших прудах. Именно поэтому водоемы теперь и называются Актеркиными. Иногда возле них можно встретить древнюю старуху с клюкой, и такое «свидание» обычно означает скорую беду. В последний раз она появилась перед большим пожаром в Останкино.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.10.2018, 12:59
Вопрос жизни и смерти: кому положены бесплатные лекарства
Дата23.10.2018, 20:32
Российские военные уничтожают «террористов» в Пакистане: кадры учений «Дружба-2018»
Дата23.10.2018, 13:03
«Красно-белая» интрига: кто возглавит «Спартак» после Карреры
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата24.10.2018, 12:57
Программа «Сближение»: для российской армии создадут «умные боеприпасы»
Дата23.10.2018, 14:22
Место самого древнего кораблекрушения обнаружили в Черном море
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:06 В стране и мире
мнение
Шаманов назвал шантажом попытки США выйти из ДРСМД
15:05 В стране и мире
В Гидрометцентре рассказали, когда москвичам стоит «переобувать» колеса
14:34 В стране и мире
Видео
В Нижнем Новгороде автокран упал на детский сад
14:13 В стране и мире
мнение
Какими будут последствия выхода США из Договора РСМД: мнение эксперта
11:43 В стране и мире
Видео
Строители вытащили из воды съехавший пролет Крымского моста
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
В Самаре строительный кран упал на грузовик
Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
На границе с Украиной остановили авто с мертвой россиянкой внутри
Разработан эффективный метод бросить курить
Видео
Мощный пожар «поглотил» старинную баптистскую церковь в Массачусетсе: видео
Видео
Заболевшего норвежского лыжника Нортуга подселили в отель к сборной России
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.