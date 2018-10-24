Топ-5 мистических мест Москвы

Москва славится не только своими улочками, Кремлем и Арбатом. Здесь есть немало мест, которые если не вызывают эффект застывшей в жилах крови, то имеют как минимум весьма дурную славу. Одну из таких зловещих локаций - недостроенную больницу в Ховрино - начали сносить. Мы собрали несколько по-настоящему интересных и загадочных мест столицы и ближайшего Подмосковья, которые придутся по вкусу любителям мистики и готических силуэтов.

Ховринская больница

Самая популярная байка о ней была связана с сатанистами. Якобы они в здании заброшенной больницы приносили свои кровавые жертвы, а после блюстители правопорядка утопили нехристей в подвалах недостроя. С высокой долей вероятности скажем, что никакого вселенского потопа никто не устраивал. Хотя милиция действительно проводила рейды и задержала с десяток мрачных личностей, которые совершали кровавые обряды в подвале.

Правда, после такой облавы сатанисты перекочевали на пятый этаж и соорудили алтарь там. Вообще, это место пользовалось большой популярностью и у криминальных элементов. Сухая полицейская статистика говорит, что здесь ежегодно находили от шести до 17 тел убитых граждан. Да и для самоубийц недострой был привлекательной локацией.

Сейчас больница ушла под снос. На этом месте планируют построить новые корпуса медучреждения.

Наполеоновские курганы

Недалеко от станции Переделкино творится настоящая мистика. По крайней мере, так утверждают старожилы. Здесь в 1812 году, по утверждению местных жителей, произошло кровавое столкновение русских и наполеоновских войск. Отпевать убитых времени не было, поэтому наскоро и своих, и чужих похоронили в общей могиле.

Местные утверждают, что регулярно здесь слышатся стоны. К слову, и техника тут барахлит, именно поэтому никто до сих пор не сделал ни одной записи с этими потусторонними звуками.

Старое кладбище иноверцев

Во время эпидемии чумы, бушевавшей в Москве в 1771 году, хоронить людей было уже негде, иноверцев тем более. Пришлось организовать дополнительное кладбище, где покоились только представители другой ветви христианства. С эстетической точки зрения это очень красивое место. Готические скульптуры, красивые кладбищеские ограды. Но вот ближе к вечеру можно услышать звуки флейты и тихое пение. Пока существо, которое могло бы их издавать, никто не видел.

Башня Якова Брюса

Соратник Петра I, которого почитали чернокнижником и колдуном, Яков Брюс жил на границе города в сторожевой башне. Полагали, что в этом зловещем здании маг совершал свои темные обряды, за что получал немалые деньги от состоятельных граждан. Говорили, что мог вылечить любую болезнь и найти любого человека, где бы тот ни находился.

Но куда больше разного рода граждан привлекала легенда о том, что Брюс спрятал в башне сокровище. Особенно кладом интересовалась советская власть. Поэтому башню разобрали, чем дух Якова Брюса, видимо, остался очень недоволен. С тех пор он ходит возле своего жилища и всем своим видом показывает, что мечтает увидеть башню отстроенной вновь.

Актеркины пруды

По соседству с нашими коллегами из Останкино расположилось еще одно зловещее место столицы - Актеркины пруды. Сначала аномалии списывали именно на деятельность телецентра - мол, электромагнитные волны так влияют. Однако если изучить историю этого места, можно предположить, что источником его проблем стали отнюдь не журналисты.

Изначально здесь собирались язычники, после, когда их разогнали, тут хоронили самоубийц. Аура у места весьма зловещая. Позже именно рядом с живописными прудами князья Шереметьевы поставили свой театр. Однако актрисы в нем никакими привилегиями современных коллег не пользовались, скорее наоборот. Платили им скудно, за любую провинность применяли телесные наказания. От такой жизни некоторые девушки топились в ближайших прудах. Именно поэтому водоемы теперь и называются Актеркиными. Иногда возле них можно встретить древнюю старуху с клюкой, и такое «свидание» обычно означает скорую беду. В последний раз она появилась перед большим пожаром в Останкино.