«Не холостяк» - Шнуров подтвердил информацию о женитьбе

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров подтвердил информацию о том, что снова женат. Ранее такие данные появились в ряде СМИ, также об этом писали поклонники в социальных сетях.

Друзья Шнурова косвенно подтверждали его намерение снова жениться. Однако когда об этом спрашивали самого шоумена, он лишь с иронией отвечал, что «всегда собирается жениться».

Тем не менее в среду, 24 октября, Шнуров в своем Instagram опубликовал фото с некоей девушкой, которая отвернулась от объектива.

Свою публикацию певец сопроводил стихотворением, в котором содержатся строки «глядь, опять уже не холостой».

Таким образом, Шнуров женился уже в четвертый раз. По предварительным данным, супругой шоумена могла стать 27-летняя Ольга Абрамова, которая также известна как поэтесса Варвара. Именно с ней Шнуров был недавно замечен.

В октябре сообщалось, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров втайне от всех женился во Дворце бракосочетания № 1 на Английской набережной в Санкт-Петербурге. Тогда говорилось, что избранницей музыканта стала 26-летняя светская львица из Екатеринбурга Ольга Абрамова.