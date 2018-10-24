НАТО планирует провести киберучения

Североатлантический альянс планирует проведение киберучений. Об этом в интервью представителям прессы заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Впрочем он отказался раскрывать подробности и содержание маневров.

«Киберизмерение является неотъемлемой частью любых военных учений. Но какие именно возможности в киберсфере мы будем тренировать я говорить не буду», - заявил генеральный секретарь альянса Столтенберг.

В начале октября стало известно, что на базе НАТО создается система кибернетических сил, сообщает РИА Новости. Генсек альянса предположил, что в нее могут быть включены национальные элементы, которые можно задействовать при наступательных миссиях.

Несколько стран, входящих в альянс, уже изъявили желание интегрировать свои возможности в создаваемую структуру кибербезопансости.