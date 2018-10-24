Какими будут последствия выхода США из Договора РСМД: мнение эксперта

Военный обозреватель Виктор Литовкин рассказал, чем опасен выход США из Договора РСМД для России. По словам эксперта, если американцы разместят в дальнейшем свои ракеты в Европе, то Москва будет вынуждена принять ответные меры.

«Американцы будут размещать свои ракеты в Европе. И мы тоже будем вынуждены нацеливать свои ракеты на Европу. Это ухудшит наши отношения с европейскими государствами», - объяснил Литовкин в программе «Открытый эфир» на «Звезде».

По словам военного обозревателя, действия Вашингтона нацелены на то, чтобы окончательно разорвать любое сотрудничество между Европой и Россией.

«Американцы специально делают это для того, чтобы Европа никогда не вернулась к сотрудничеству с Россией», - подчеркнул Литовкин.

По мнению эксперта, Дональд Трамп преследует еще одну цель, настаивая на выходе Вашингтона из Договора РСМД. Американский лидер хочет обеспечить ВПК страны новыми заказами.

«Главное, для чего Дональд Трамп выходит из этого договора, - для того, чтобы обеспечить заказами свой военно-промышленный комплекс», - заключил Литовкин.

Ранее президент США заявил, что Вашингтон планирует выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и начать разрабатывать новое оружие. Данное решение в Москве назвали ударом по мировой стратегической стабильности и желанием Соединенных Штатов Америки построить однополярный мир.

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