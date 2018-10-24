Силуанов рассказал, как изменятся пенсии в России

Начиная с 2020 года пенсии в России начнут расти темпами более 6% в год, превышая таким образом инфляцию. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

По его словам, в следующем, 2019 году инфляция составит 4,3%, а пенсии вырастут на 7%.

«В последующие годы инфляция прогнозируется в размере 4%, пенсии будут расти темпами выше 6%», - цитирует его РИА Новости.

Также Силуанов подчеркнул, что в целом общий ежемесячный прирост пенсий для нерабочих пенсионеров составит не менее тысячи рублей. И так на протяжении всего шестилетнего периода. По его словам, таким образом произойдет выполнение задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным. Тем более, отметил Силуанов, что «ресурсы на это есть».

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что все деньги от мер по повышению пенсионного возраста в РФ следует направить на обеспечение роста пенсий выше инфляции.