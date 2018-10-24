Министр труда РФ сообщил о «беспрецедентном росте» зарплат

Зарплата в России беспрецедентно растет в реальном и номинальном выражении. Об этом заявили в Совете Федерации России.

Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин сообщил, что, по данным статистики, в течение 2018 года заработная плата населения страны «растет беспрецедентными темпами - увеличилась практически на 11%».

Повышение показателя он связывает с увеличением МРОТ до уровня прожиточного минимума и выполнением майских указов президента России.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал более ощутимого роста заработной платы. При этом он отметил устойчивость финансового рынка, рост инвестиций, увеличение грузооборота и объемов розничной торговли.