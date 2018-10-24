Столтенберг поддержал США в решении о выходе из ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. При этом он отметил, что США «полностью выполняют свои обязательства».

Как уточняет ТАСС, Столтенберг не преминул упомянуть о том, что Россия якобы нарушает ДРСМД. Российская же сторона неоднократно отвергала подобные обвинения.

Также Столтенберг заявил, что все страны НАТО считают «очень важным ДРСМД».

«Мы все также уверены в соблюдении США положений этого Договора, а для действия Договора одной стороны недостаточно», - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Однако на вопрос о том, как повлияет выход США из ДРСМД на безопасность стран Европы, Столтенберг предпочел не отвечать. Вместо этого он сообщил, что НАТО оценит возможные последствия на одном из своих ближайших заседаний.

В заключение Столтенберг подчеркнул, что альянс «не стремится к новой гонке вооружений».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время США начнут процесс по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. При этом он назвал такое решение «опасным».