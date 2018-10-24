Умер пародист Юрий Григорьев

Ушел из жизни известный российский пародист Юрий Григорьев. Об этом на своей странице в Facebook сообщил юморист Сергей Дроботенко.

«Это Юрий Григорьев запихивал нас, молодых понаехавших артистов, к себе на съемки в программу. Благодаря Вам я увидел мир. Мне Вас будет очень не хватать. Спасибо Вам за советы, помощь и вообще спасибо, что подарили людям радость и счастье», - написал Дроботенко.

Юрий Григорьев был известным звукоимитатором в стране. Одним из самых популярных номеров в его исполнении была эстрадная зарисовка «Радиоприемник», сообщает РИА Новости. Впервые зрители увидели ее в 60-х годах. На сцене артист изображал звуки, несущиеся из приемника.

С 1996 года Григорьев режиссировал и вел программу «Ах, анекдот, анекдот».