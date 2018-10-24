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Жуткий недострой: самые страшные легенды Ховринской больницы

Артем Брандо
13:50 24.10.2018
В любом городе мира есть места, которые стали своеобразными легендами, обросли различного рода нехорошими слухами.
Фото: ХЗБ, VK, Антон Денисов, РИА Новости

Так, в список самых аномальных мест заслуженно входят печально известный перевал Дятлова, легендарная квартира Булгакова и, конечно, Ховринская больница.

Ховринская больница - одно из самых старых мест Москвы, огромное заброшенное здание, находящееся на севере города. Ее строительство началось еще в 80-х годах, больница планировалась как одно из самых главных лечебных заведений всего СССР, способное принимать до 1300 пациентов одновременно. Но позже что-то пошло не так, и проект стал менее примечательным, а позже стройка и вовсе остановилась. Картинка

Окончательное завершение строительства произошло в 1985 году: очевидцы тех событий и просто знающие люди утверждали, что причиной тому недостаток финансирования проблем с фундаментом. Якобы из-за него больница могла просто рухнуть, после чего проект закрыли.

Но и сносить ее тоже никто не стал, и в итоге величественное здание так и осталось стоять на севере столицы, потихоньку обрастая мрачными легендами. Кстати, на снимках со спутника расположение корпусов больницы очень напоминает логотип компании Umbrella из фильма ужасов «Обитель зла». Картинка

Одной из самых первых и страшных легенд про Ховринскую больницу стала легенда о сатанистах из секты «Немостор». В Сети можно почерпнуть информацию, что в начале 90-х годов подвалы больницы облюбовали для жертвоприношений сектанты и дьяволопоклонники, которые использовали для своих жутких ритуалов бездомных животных, а потом переключились на людей. Говорят, что от трупов сектанты избавлялись в секторе, оборудованном под крематорий, попросту сжигая их.

Второй из самых таинственных баек о Ховрино стала история о волне странных и загадочных смертях в коридорах больницы. Многие годы любители острых ощущений отправлялись в опасное путешествие по запутанным коридорам больницы, но так и не возвращались обратно. Причиной тому стали опасные обрывы лестниц, незаметные шахты лифтов и практически полное отсутствие света. Картинка

Также в стенах Ховринки можно найти стихийный мемориал 16-летнему подростку Алексею Краюшкину. Судя по всему, это один из немногих подтвержденных случаев смерти в зловещей больнице. Говорят, что подросток свел счеты с жизнью из-за неразделенной любви.

А многочисленные любители теорий заговоров и вовсе считают, что здание Ховринской больницы уходит на несколько этажей вниз под землю, где расположена сверхсекретная лаборатория. В этом случае полуразрушенная Ховринка служит маскировкой для тайных лабораторий. Эту версию конспирологи подтверждают тем, что на огромную территорию до сих пор поступает горячая вода.

Как бы то ни было, за практически 40-летнюю историю Ховринская больница приобрела репутацию испорченного телефона, многие байки которого придумали охранники, патрулирующие ее территорию, и диггеры, которые оказались в мрачной «цитадели».

Однако, несмотря на «темную» энергетику и ауру, зловещее здание до недавнего времени привлекало сталкеров со всей России, заставляя их пускаться во все тяжкие и, минуя охрану, спускаться в затопленные подвалы больницы и недостроенные шахты лифтов.

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