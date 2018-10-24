Названы самые престижные профессии

Врачи, педагоги, программисты и военные возглавили список самых престижных профессий среди россиян. Их популярность существенно выросла за последние шесть лет. Данные соответствующего опроса опубликованы на официальном сайте ВЦИОМ.

Профессия врача является наиболее уважаемой для 26% россиян. С 2006 года ее общественный престиж вырос более чем в два раза. На втором месте школьные педагоги (16%). Замыкают тройку юристы (14%).

Кроме того, в пятерку популярных вошли специалисты, связанные с IT-сферой, и рабочие. 10% голосов россиян досталось профессии военнослужащего. Чуть меньше отдано в пользу экономистов и инженеров.

С точки зрения доходности ситуация несколько иная. Самыми высокооплачиваемыми специалистами жители страны считают юристов. В рейтинге за служителей Фемиды проголосовали 15% опрошенных. Еще 13% считают самым прибыльным делом политику. Чуть меньше голосов отдано за медицину и добычу углеводородов. Замыкают перечень самых денежных профессии менеджера, госслужащего, предпринимателя и рабочего.

При выборе будущей специальности россияне предпочитают руководствоваться собственными увлечениями и интересами. Устроившихся по любви 28%. Еще 23% на рабочее место привели обстоятельства, сложившиеся тем или иным образом. Престиж и возможность карьерного роста заинтересовали 16% респондентов.

Меньше всего соотечественников при выборе дела жизни руководствуются семейными традициями и востребованностью конкретной специальности на рынке труда.