Песков рассказал об окончательном решении США выйти из ДРСМД

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время США начнут процесс по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Песков подчеркнул, что американская сторона таким образом официально обозначила свое решение.

«Насколько мы поняли, американская сторона приняла решение и в ближайшем будущем уже формализует процесс выхода из этого договора», - сказал он.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что собирается вывести свою страну из ДРСМД. При этом он аргументировал свою позицию тем, что российская сторона якобы нарушает положения данного соглашения. А вот помощник Трампа Джон Болтон и вовсе назвал ДРСМД «устаревшим договором», а само решение - «ясным и однозначным».

В свою очередь, Россия обвинения якобы в нарушении ДРСМД неоднократно отвергала.