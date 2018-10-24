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Шойгу: военная активность НАТО у границ РФ достигла небывалого уровня со времен холодной войны

Анатолий Макаров
12:41 24.10.2018
Шойгу назвал «чрезвычайно высоким» уровень военной активности НАТО у границ РФ и Белоруссии.
Фото: Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает «чрезвычайно высоким» уровень военной активности НАТО у границ РФ и Белоруссии.

Шойгу отметил, что военная активность достигла небывалого уровня и сопоставима с временами холодной войны, подчеркнул Шойгу.

По словам министра, политика НАТО направлена на усиление своего передового военного присутствия на восточном фланге.

Министр подчеркнул, что для оправдания своих действий  НАТО активно использует миф о «российской военной угрозе».

На коллегии военных ведомств России и Белоруссии обсуждаются вопросы взаимодействия и координации усилий военных ведомств двух стран по поддержанию стабильности и безопасности в регионе.

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