«Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» $18 млн в счет долга

НАК «Нафтогаз Украины» взыскал 18 миллионов долларов переплаты «Газпрома» за транзит газа в счет долга согласно решению Стокгольмского арбитража. С таким заявлением выступил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

Еще в начале октября НАК «Нафтогаз Украины» сообщил, что удержал девять миллионов долларов переплаты «Газпрома» за транзит газа и также в счет долга по решению арбитража Стокгольма.

«В дополнение к 2,1 миллиарда долларов, которые в соответствии с решением арбитража мы уже взыскали с "Газпрома" в виде газа, мы также уже взыскали с "Газпрома" 18 миллионов долларов денежными средствами», - отметил Витренко в своем Facebook.

Помимо этого, он подчеркнул, что украинская компания на протяжении двух месяцев взимает денежные средства с «Газпрома» в размере девяти миллионов долларов.

В декабре и феврале Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов как на поставку, так и на транзит газа. В результате российская компания оказалась должна украинской 2,56 миллиарда долларов. В марте «Газпром» обжаловал эту сумму, а в мае потребовал полной отмены «транзитного решения». Однако украинская сторона позже заявила о принудительном взыскании средств.

Ранее председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный назвал «пиром во время чумы» действия «Нафтогаза» в отношении «Газпрома».