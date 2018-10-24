Вопрос жизни и смерти: кому положены бесплатные лекарства

Получение льготных лекарств в России регламентируется главным документом - постановлением № 890 от 1994 года. В нем сказано, что все льготники обязаны получить лекарства, а органы исполнительной власти должны проверять аптеки на наличие необходимых препаратов. Помимо этого, есть еще списки заболеваний по регионам, для которых предусмотрена выдача лекарств. Однако такие недуги в основном везде одни и те же.

Нужно сразу пояснить, что программа поддержки льготников реализуется на федеральном и региональном уровнях. И обеспечиваются закупки из соответствующих бюджетов.

Согласно постановлению правительства № 1403 обеспечение лекарственными препаратами за счет федерального бюджета осуществляется при диагностировании таких заболеваний, как муковисцидоз, гемофилия, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, рассеянный склероз, трансплантация органов и тканей, злокачественные поражения кроветворной и лимфоидной тканей (лейкоз, миелома, лимфома и т. д.), ВИЧ-инфекция, туберкулез сложной формы (с широкой устойчивостью возбудителя к лекарственным препаратам).

Это неполный перечень. Все заболевания перечислены в постановлении № 403 от 26.02.2016 года. Процедура постановки на учет также прописана в этом документе. После диагностирования у гражданина заболевания, включенного в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности (именно так обобщенно называются эти болезни), он должен быть включен в федеральный регистр. После этого пациент может получить свои лекарства. Согласно постановлению № 403 медицинские учреждения, которые диагностировали опасное заболевание, обязаны подать сведения в федеральный регистр в течение пяти дней с момента постановки диагноза.

Теперь необходимо пояснить, что не все заболевания должны обеспечиваться абсолютно всеми лекарствами. Пациенты, страдающие такими болезнями, как ДЦП, ВИЧ-инфекция, инфаркт миокарда, диабет, бронхиальная астма, лучевая болезнь, гематологические, онкологические заболевания, лепра, миопатия, мозжечковая атаксия Мари, шизофрения, эпилепсия, заболеваниями психического характера, кожными заболеваниями тяжелой формы, согласно поставлению должны обеспечиваться всеми препаратами. Помимо непосредственно лекарств, они получают и все расходники, например шприцы разного объема.

Кроме полного обеспечения, есть еще частичное. Дети (это важно, поскольку взрослые в список не входят), больные муковисцидозом, взрослые, больные катарактой, глаукомой, ревматизмом, ревматоидным артритом, системной красной волчанкой, бруцеллезом (в тяжелой форме), гипофизарным нанизмом, Аддисоновой болезнью, сифилисом, должны получить бесплатно базовый набор лекарств.

Пациенты, которые перенесли операцию по протезированию сердечных сосудов, согласно постановлению снабжаются антикоагулянтами.

Плата не взимается с тех, кому помощь оказывается в срочном порядке. Согласитесь, было бы странно требовать оплаты перевязочных материалов, например, от человека, который только что перенес травматическую ампутацию.

Бесплатные лекарства, согласно закону № 178 от 1999 года могут получить ветераны войн, семьи погибших инвалидов войны, получившие различного рода ранения в ходе боевых действий, жители блокадного Ленинграда, герои СССР и России и инвалиды с детства или получившие инвалидность уже во взрослом возрасте.

Военные, проходящие службу или призванные на военные сборы, сотрудники ОВД, таможни, противопожарной службы, граждане, работающие с химоружием и имеющие заболевания, связанные с такой профессиональной деятельностью, также обеспечиваются бесплатными лекарствами.

Имеют право на эту льготу беременные женщины и мамы с детьми до трех лет.

Напомним, каждый регион России может устанавливать дополнительные категории граждан, которые должны обеспечиваться лекарствами.