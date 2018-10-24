В Самаре строительный кран упал на грузовик

В среду, 24 октября, в Самаре около 11 часов дня упал строительный кран. На улице Карла Маркса в Промышленном районе города у техники сломались опоры, что привело к ее обрушению.

Крановщик пострадал, но остался в живых. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.

Следственное управление по Самарской области инициировало доследственную проверку обстоятельств и причин инцидента. По результатам проверки примут процессуальное решение.