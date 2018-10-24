Роспотребнадзор не обнаружил в Москве ни одной безопасной для здоровья шаурмы

Есть московскую шаурму опасно для здоровья. Об этом заявили специалисты столичного управления Роспотребнадзора. После постоянных жалоб покупателей на отравления эксперты провели внеплановые проверки объектов общепита.

Работа велась в июня по октябрь, и теперь отчет о ней опубликован на официальном сайте Роспотребнадзора по Москве. Всего было проверено 251 место реализации популярного фастфуда. Ревизоры использовали методы лабораторного анализа и проверяли документацию у продавцов. Нарушения были обнаружены во всех случаях.

Это и неудовлетворительное санитарное состояние помещений, и отсутствие документов на сырье, и нарушение сроков годности продуктов, и отсутствие необходимой маркировки, и повсеместное нарушение товарного соседства, когда продукты, которые должны храниться отдельно, лежат на одной полке.

Из-за малых площадей торговых точек, где реализуют шаурму, продавцам негде мыть руки, должным образом обрабатывать мясо и овощи для начинки шаурмы. Само состояние помещений оставляет желать лучшего. Краска на стенах облуплена, полы грязные. У торговцев нет одноразовых перчаток и сменных фартуков для работы. Отсутствуют базовые знания в области личной гигиены.

По результатам исследования проб и анализов эксперты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» обнаружили кишечную палочку и патогенный золотистый стафилококк.

После экспертов-эпидемиологов за дело принялись полицейские. Они составили 293 протокола об административных правонарушениях на общую сумму 5 967 000 рублей. Также было оформлено 202 протокола о временном запрете деятельности. Предприятия опечатаны.

Сейчас проверки продолжаются. Устранение выявленных нарушений находится на особом контроле у руководства Роспотребнадзора.